Karabük'te Çeltik Ekimi İmece Usulü Sürüyor

Karabük'te Çeltik Ekimi İmece Usulü Sürüyor
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Karabük'te 500 dekar alanda çeltik ekimi devam ediyor. Halit Gömeç, 320 dekar alanda emeğiyle üretim yapıyor. Geçen yıl yüksek rekolte elde ettiklerini belirten Gömeç, bu yıl da iyi bir verim beklediklerini ifade etti.

Karabük'te yaklaşık 500 dekar alanda üretimi yapılan çeltik ekimi sürüyor.

320 dekar alanda çeltik ekimi yapan Halit Gömeç, topraktan sofraya kadar uzanan yolculukta çeltik ekiminin imece usulü ile su dolu tarlalar içindeki meşakkatli serüvenini sürdürüyor.

Gömeç, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, 20 gündür devam eden çeltik ekiminde son haftaya girdiklerini söyledi.

Çeltik üreticilerinin soğuktan etkilenmediğini ve mevsim olarak Mayıs'ta başladıklarını ifade ederek, "Allah verirse, rekoltenin iyi olmasını bekleriz. Geçen sene çok iyiydi ve yıllar ortalamasına göre de çok iyiydi. Geçen sene 320 dekar alanda 280 ton civarında çeltik aldık. Fiyatlarda iyiydi ve geçen sene ürünümüzün tamamını sattık. Geçen yıl çeltiğin kilosunu 24-25 TL bandında verdik" dedi.

Çeltik üreticisi Gömeç'i, tarlasında ziyaret eden Ziraat Odası Karabük İl Başkanı Hasan Benlioğlu da, üretmeden tüketimin olmadığını ifade ederek, "Bizler de kendisini çeltik ekiminde kendisini ziyaret ettik ve gördük ki, çiftçinin alın terini kimse karalayamaz. Çiftinin kazancı helal. Çünkü Ekimi ayrı meşakkat, hasadında ayrı bir mücadele var" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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