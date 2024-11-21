Üye Girişi
Haberler

Karabük İl Genel Meclisi 2025 Bütçesini Oy Birliği ile Kabul Etti

Karabük İl Genel Meclisi 2025 Bütçesini Oy Birliği ile Kabul Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük İl Genel Meclisi, 20 gün süren bütçe görüşmelerinin ardından 2025 yılı bütçe tasarısını 530 milyon TL olarak oy birliği ile kabul etti. İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, yapılan bütçenin il ve ilçelere hayırlı olmasını diledi.

Karabük İl Genel Meclisi bütçe görüşmelerinin son toplantısında 2025 yılı bütçe tasarısı oy birliği ile kabul edildi.

Karabük İl Genel Meclisinde 20 gün süren 2025 yılı bütçe görüşmeleri sona erdi. 2025 yılı bütçe toplantılarına katılan kamu kurum ve kuruluşları ile birim müdürlüklerinin bütçe taleplerinin görüşüldüğü toplantılarda 2025 yılı bütçesi 530 milyon TL olarak belirlendi.

Meclisin son oturumunda ise İl Özel İdaresinin bütçe kararnamesi ile gelir ve gider bütçesi oylanarak kabul edildi.

Bütçe oylamasının ardından bir değerlendirmelerde bulunan İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen: "Öncelikle bütçemizin, ilimize, ilçelerimize, köylerimize ve tüm kurumlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Yeni oluşan meclisimizin ilk bütçesini gerçekleştirdik. Uyum içerisinde bütçenin oluşmasına katkı veren tüm Meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum. Buradaki uyumu, birlik ve beraberliği yıl içeresinde ilimiz için gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda görmekteyiz. Bundan sonraki süreçlerde de birlik beraberlik ve uyum içerisinde sorumluluk alanlarımızda çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi

Savaşta bir ilk! Putin'in intikamı hayli ağır oldu

 MHP'li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç'a soruldu

Bahçeli'nin kalemini kırdığı MHP'li 3 vekil altın kaçakçılığı mı yaptı?

 Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık'a konserde açılan İsrail bayrağını sordu

Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sırrı Sakık'a o görüntüyü sordu
Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün! Tutuklu belediye çalışanından çok konuşulacak savunma

Bebek katili belediye çalışanı! Hakim sıkıştırdı, dönen dolabı bir bir anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 21 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman 171. bölüm izleme linki BJK SuperApp nedir? BJK SuperApp nasıl ve nereden indirilir? 32. dönem POMEM başvurusu ne zaman? Polis Meslek Eğitim Merkezi başvuru tarihi ve şartları nedir? Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İzmir Seferihisar'da ne oldu? Polis memurlarının sağlık durumu nedir? 21 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 21 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? SSK,BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Ocak ayı memur maaşı zamları ne zaman belli olur? En son deprem ne zaman oldu? 21 Kasım az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye - Macaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı maçı hangi kanalda? KPSS tercihleri ne zaman? KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans tercihleri başladı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.