Bayramda ücretsiz köprü ve otoyol geçişi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kurban Bayramı dolayısıyla gün sonuna kadar kurum tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz yapılabilecek.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uyması önem taşıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle Denizli-Aydın istikametinde ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallerinin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak sürücüler, servis yoluna yönlendiriliyor.

Çanakkale-Çan yolunun 25-26, Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 46-49, Göksun-Elbistan yolunun 22-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Bingöl-Solhan yolunun 11-12. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Derebucak yolunun 3-61. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.