Yol çalışmaları nedeniyle trafik uyarısı

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz olacak.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde ulaşım, sol şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

Aydın-Milas yolunun 19-20. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapım çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem arz ediyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 59-62. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Toprakkale-İskenderun yolunun 34-38. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31-36. kilometrelerinde (Korkuteli Kuzey Çevre Yolu) yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek Ayrımı-Çaycuma-Bartın yolunun 20-22. kilometrelerinde Ecekler Köprüsü'nün yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma Bartın istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 18. kilometresinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle ulaşım, aralıklarla tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 10-15. ve Ardahan-Susuz yolunun 0-5. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
