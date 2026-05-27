Bayramda yollarda bakım ve ücretsiz geçiş uyarısı

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz olacak.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç-Akhisar kavşakları 6-12. kilometrelerinde, 30 Eylül'e kadar, bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten sağlanacak.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü 0-3. kilometrelerinde, 1 Temmuz'a kadar bakım onarım çalışmaları yapılması sebebiyle sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekiyor.

Aydın-İzmir Otoyolu'nun 1-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla 5 Haziran'a kadar sol şerit yol trafiğe kapatılacak olup ulaşım sağ ve orta şeritten sağlanacak.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 33-37. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle trafik akışı diğer şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 4-5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşıma Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 52-56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Çamlıçatak-Çıldır yolunun 41-46. kilometreleri sağ şeridinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sol şeritten ve iki yönlü sağlanıyor.

Afyonkarahisar-Uşak yolunun 44-45. kilometrelerinde Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'nda devam eden yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Yedisu Kavşağı-Merca-Erzurum yolunun 2-4. kilometrelerinde Karasu Köprüsü bakım onarım çalışmaları sebebiyle Erzurum istikametinde sağ şerit ulaşıma kapatıldığından ulaşım sol şeritten gerçekleştiriliyor.