Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Aksama

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Avrupa Otoyolu'nun Hadımköy-Çatalca kavşakları Karasu Viyadüğü'nde yaklaşım betonu ve derz onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yolun Edirne istikametinde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir çevre yolunun Gaziemir-Balçova kavşak kollarındaki yapım çalışmaları sebebiyle 10.00-15.00 saatlerinde orta ve sol şeritler kontrollü şekilde trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Mersin-Adana istikametinde Serbest Bölge-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi kavşaklarındaki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde bant aktarımı yapılarak trafik akışı, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Zonguldak il sınırı-Mengen-Yeniçağa yolunun 30. kilometresinde şev düzenlemesi ve taş duvar yapım çalışmaları nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer şeritten kontrollü izin veriliyor.

Afyonkarahisar-İhsaniye yolunun 30. kilometresinde Erenler ile Çayırbağı arasındaki kesimde hızlı tren üstyapı çalışmaları sebebiyle Eskişehir yönü trafiğe kapatılarak ulaşım, Afyonkarahisar istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Tokat-Sivas yolunun 19-22. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım, tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Antalya-Isparta yolunun 0-3. kilometreleri ile İnebolu-Kastamonu yolunun 26-28. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bozüyük-İnegöl devlet yolunun Bozüyük-İnegöl istikametinde Mezit Tüneli'nin sağ ve sol şeritlerindeki bakım ve onarım işleri dolayısıyla trafik akışı, tek yönlü devam ediyor.