Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa Kavşağı ayrılma kolundaki yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Trabzon-Rize il sınırı-İyidere-Rize yolunun 5-6. kilometrelerindeki İyidere-1 ve İyidere-2 tünellerinin her iki yönündeki tüplerinde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşıma servis yolundan kontrollü izin verilecek.

İzmir-Çanakkale yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri İstanbul-Kırıkkale istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılıyor.

Seydişehir-Akseki-Manavgat yolu, 28-33. kilometrelerdeki patlatmalı kazı çalışması sebebiyle 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak. Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahı alternatif yol olarak belirlendi.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun Mekece-Bozüyük istikameti 49-51. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Bozüyük-Mekece istikametinden kontrollü sağlanıyor.

Erdemli-Güzeloluk yolunun 1-2. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Antalya-Derebucak yolu, 25-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları kapsamında patlatma yapılacağından 13.00-15.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.

Ermenek-Mut yolunun 15-37. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bartın-Kurucaşile yolunun 51-53. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla trafik akışı bölünmüş yolun Kurucaşile istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.