Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesimi 2-3. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 49-51. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Mekece-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara-Konya yolunun 39-42. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Muğla-Denizli yolunun 19-23. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Çifteler-Emirdağ yolunun 22-23. kilometrelerinde hızlı tren üst geçit yapım çalışmaları dolayısıyla Emirdağ istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Bartın-Karabük il sınırı-Safranbolu-Karabük yolunun 39-42. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Bartın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 0-1. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kozluk-Bitlis yolunun 29. kilometresinde Pisyar Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Batman istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 18-25. kilometrelerinde Kürtün Kavşağı ile Köprübaşı ve Torul tünellerinin her iki yönündeki tüplerinde aydınlatma, görüntü ve elektronik sistemlerin bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.