Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 10-11. kilometrelerinde otoyol ve bağlantı yollarının hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve genleşme derzi betonlarında onarım yapılması kapsamında İzmir istikameti Liman Köprüsü 1 ve 2 numaralı elastik derzde yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 4-12. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması sebebiyle İzmir istikametinde trafik işaretlemesi bant aktarma yapılarak ulaşım karşı istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun 10-11. kilometrelerinde Adana-Gaziantep istikameti Ayran Tüneli içerisinde elektronik sistem bakım onarım çalışması dolayısıyla sağ şerit taşıt trafiğine geçici olarak kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritten ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Çamlıbel-Sivas il sınırı yolunun 56-57. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı, Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10. kilometrelerinde yol yapım, Antalya-Isparta yolunun 0-3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48-51. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 58-59. kilometrelerinde Eğriçay Köprüsü, sanat yapıları çalışmaları dolayısıyla mevcut köprü üzerinde trafik akışı Gölbaşı-Adıyaman istikametinden çift şeritli, yeni köprüde ise Adıyaman-Gölbaşı istikametinden tek şeritli olarak sağlanıyor.

Yenice-Balya yolunun 30-31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 18. kilometresinde yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle yol kısa sürelerle trafiğe kapatıldığından ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sürdürülüyor.