Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu kapsamındaki 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bakım ve onarım çalışmalarına devam ediliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 4-12. kilometrelerindeki bakım-onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarımı yapılarak, trafik akışı diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Adana-Gaziantep istikameti Ayran Tüneli içindeki elektronik sistem bakım onarım çalışması sebebiyle 10-11. kilometrelerinde sağ şerit, taşıt trafiğine geçici olarak kapatılarak, trafik akışı sol ve orta şeritten gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale-Samsun yolunun 18-22. kilometrelerindeki üstyapı işleri yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale-Samsun istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Samsun-Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Ordu-Gölköy Mesudiye yolunun 46-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bulancak-Giresun-Tirebolu yolunun 49. kilometresindeki Uluburun Tüneli'nin, Giresun-Tirebolu yönü tüpündeki yapım, bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Baladız-Isparta-Antalya yolunun 20-22. kilometrelerindeki menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.

Çanakkale-Çan yolunun 38-40. kilometrelerindeki taş duvar çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.

Bartın-Karabük il sınırı-Safranbolu-Karabük-Kastamonu yolunun 39-42. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Bartın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Karabük-Kastamonu istikametinden iki yönlü devam ediyor.