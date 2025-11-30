Haberler

Kara yollarında durum

Güncelleme:
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu Saray Kavşağı'ndan otoyola girişlere izin verilmiyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Aydın-İzmir istikameti, Germencik ayrımındaki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı, Selahattin Tüneli'nin üzerindeki servis yolundan sağlanıyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Mersin Serbest Bölge-Tarsus Organize kavşakları kesimi 3-8. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 32-35. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, Sinop bandından iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Konya yolunun 34-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 14-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Beşiri-Kurtalan istikametindeki bölünmüş yolun sağ tarafı trafiğe kapatılarak ulaşıma sol taraftan gidiş geliş şeklinde izin veriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 3. kilometresinde bulunan Şehit Eren Bülbül Tüneli'nin Maçka-Trabzon yönünde yapılan elektrik, elektronik sistemleri çalışması nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerinde bulunan Devren, Ilıksu-Ulaş ve Çandırtepe tünellerinin bakım-onarım çalışması sebebiyle saat 23.00'e kadar ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21. kilometrelerindeki bakım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun bir yönü trafiğe kapatıldı. Trafik akışı, diğer yönden çift taraflı devam ediyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, tek şeritten ve kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
