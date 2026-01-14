Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Kandıra Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları nedeniyle Kandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir kavşak kollarında aydınlatma direklerinin değişimi ve sistemlerinin revizyon çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple trafik akışı belli aralıklarla kesilerek ulaşım bir sonraki kavşaktan gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Çamtepe-Tarsus Batı kavşakları 2-6. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Adana-Mersin istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılarak sürücüler alternatif yollara yönlendiriliyor.

Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon-Rize yolunun 31-32. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Rize yönü trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Antalya-Alanya yolunun 0-2. kilometrelerinde Kocayatak Kavşağı'ndaki yapım ve Bursa-Yalova yolunun 25-26. kilometrelerinde Tonami Köprülü Kavşağı'ndaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Afyonkarahisar-Çifteler-Emirdağ yolunun 22-23. kilometrelerinde hızlı tren üst geçit çalışmaları sebebiyle Emirdağ yönü trafiğe kapatılarak ulaşım Çifteler istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.