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Kapıkule'de 67 piton yılanı koruma altına alındı, 948 bin 739 lira ceza kesildi

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yasa dışı yollarla ülkeye sokulmaya çalışılan 67 canlı piton yılanının ele geçirilerek koruma altına alındığını bildirdi. Bakanlık, yakalanan şahıslara toplamda 948 bin 739 lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda ele geçirdiği 67 canlı piton yılanının koruma altına alındığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Yılanların, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan ülkeye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışıldığı belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"67 canlı piton yılanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerimizin dikkatli çalışmaları sonucu ele geçirilerek koruma altına alındı. Yakalanan şahıslara toplamda 948 bin 739 lira idari para cezası uygulandı. Yaban hayatını tehlikeye atan fırsatçılara asla göz açtırmayacağız."

Kaynak: AA
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