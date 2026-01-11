Kapalıçarşı'nın yaşayan ustası Harut Torosoğlu'nun 47 yıllık mücevher yolculuğu

Ermeni asıllı Türk mücevher tasarımcısı Harut Torosoğlu, neredeyse yarım asra yaklaşan meslek hayatıyla Kapalıçarşı geleneğinin yaşayan ustalarından biri olarak öne çıkıyor. Çocuk yaşta başladığı zorlu yolculuğunu, uluslararası deneyimlerle taçlandıran Torosoğlu, el işçiliği ve ustalığın hâlâ değerini koruduğunu gösteren önemli isimler arasında yer alıyor.

ÇOCUK YAŞTA BAŞLAYAN KAPALIÇARŞI YOLCULUĞU

20 Mayıs 1967'de İstanbul'da dünyaya gelen Harut Torosoğlu, ilkokul eğitimini Yeşilköy Ermeni Okulu'nda tamamladı. Ailesinin yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle eğitim hayatını erken yaşta bırakmak zorunda kalan Torosoğlu, henüz 11 yaşındayken Kapalıçarşı'da çırak olarak çalışmaya başladı. Mishak Aksu ve Dikran Aslanyan gibi dönemin önemli ustalarının yanında yetişen Torosoğlu, kısa sürede yeteneği ve detaycı işçiliğiyle dikkat çekti. Kalfalık ve ustalık süreçlerini başarıyla tamamlayan Torosoğlu, meslekteki sağlam duruşunu daha o yıllarda ortaya koydu.

KENDİ ATÖLYESİ VE AMERİKA'YA UZANAN BAŞARI

1990 yılına kadar ustalarının yanında çalışan Harut Torosoğlu, onların desteğiyle kendi atölyesini kurarak bağımsız üretime geçti. Bu adım, kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri oldu. 2000 yılında dünyaca ünlü mücevher markası Tiffany'den gelen teklif üzerine Amerika'ya giden Torosoğlu, yaklaşık iki yıl boyunca profesyonel mücevher üretimi alanında çalıştı. Uluslararası deneyim kazanan usta isim, memleket özlemi ve Türkiye'den gelen yeni bir teklif doğrultusunda yeniden Kapalıçarşı'ya döndü.

47 YILLIK EMEK VE YAŞAYAN BİR GELENEK

Yaklaşık 47 yılını Kapalıçarşı'ya adayan Harut Torosoğlu, bugüne kadar birçok marka ve tanınmış isim için üretim yaptı. Geleneksel mücevher ustalığını modern tasarım anlayışıyla harmanlayan Torosoğlu, hem markalara üretim yapmaya hem de kişiye özel tasarladığı mücevherleri müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor. El emeği, sabır ve ustalık kavramlarının hâlâ geçerliliğini koruduğunu gösteren Torosoğlu, Kapalıçarşı'nın köklü mirasını geleceğe taşıyan nadir ustalar arasında yer alıyor.