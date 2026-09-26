Kapalıçarşı'da külçe altın haftalık yüzde 1,61 gerilerken dolar yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2025 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2025 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 6.002,00 6.826 6.716 -1,61 11,90 Cumhuriyet 40.464,00 44.450 43.860 -1,33 8,39 ABD Doları 42,8090 48,7810 48,9660 0,38 14,38 Avro 50,2320 55,9580 55,8560 -0,18 11,20 İngiliz Sterlini 57,8850 65,1550 64,9170 -0,37 12,15 İsviçre Frangı 54,2890 59,1840 59,1190 -0,11 8,90

Kaynak: AA

(Sürecek)