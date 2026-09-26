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Kapalıçarşı'da külçe altın haftalık yüzde 1,61 gerilerken dolar yükseldi

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Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın ile bazı dövizlerin haftalık ve 2025 sonuna göre değişimi belli oldu. Külçe altın haftalık yüzde 1,61, Cumhuriyet altını yüzde 1,33 gerilerken dolar yüzde 0,38 arttı; 2025 sonuna göre külçe altın yüzde 11,90, dolar yüzde 14,38 yükseldi.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2025 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2025 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın6.002,006.8266.716-1,6111,90
Cumhuriyet40.464,0044.45043.860-1,338,39
ABD Doları42,809048,781048,96600,3814,38
Avro50,232055,958055,8560-0,1811,20
İngiliz Sterlini57,885065,155064,9170-0,3712,15
İsviçre Frangı54,289059,184059,1190-0,118,90
(Sürecek)

Kaynak: AA
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