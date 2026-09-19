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Kapalıçarşı'da külçe altın haftalık yüzde 0,06 düşerken dolar yüzde 0,36 yükseldi

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Kapalıçarşı altınları ve serbest piyasa dövizlerinin TL fiyatları ile haftalık ve 2025 sonuna göre değişim oranları açıklandı. Külçe altın haftalık yüzde 0,06, Cumhuriyet altını yüzde 0,09 düşerken ABD Doları yüzde 0,36 yükseldi; külçe altın 2025 sonuna göre yüzde 13,73 arttı.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2025 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2025 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın6.002,006.8306.826-0,0613,73
Cumhuriyet40.464,0044.49044.450-0,099,85
ABD Doları42,809048,605048,78100,3613,95
Avro50,232056,471055,9580-0,9111,40
İngiliz Sterlini57,885065,810065,1550-1,0012,56
İsviçre Frangı54,289059,693059,1840-0,859,02
(Sürecek)

Kaynak: AA
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