Yatırımcı rehberi (2)
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve serbest piyasadaki yabancı para birimlerinin TL bazında fiyatlarında geçen hafta ve bu hafta sonu itibarıyla değişim oranları değerlendirildi. Külçe altın ve Cumhuriyet altınındaki artış dikkat çekiyor.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
(Sürecek)
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2024 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2024 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|2.975,00
|5.719,00
|5.788,05
|1,21
|94,56
|Cumhuriyet
|20.180,00
|38.567,00
|39.030,00
|1,20
|93,41
|ABD Doları
|35,3580
|42,4850
|42,5150
|0,07
|20,24
|Avro
|36,7510
|49,2360
|49,5840
|0,71
|34,92
|İngiliz Sterlini
|44,3080
|56,2450
|56,8050
|1,00
|28,20
|İsviçre Frangı
|39,0410
|52,8630
|52,9700
|0,20
|35,68
Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi