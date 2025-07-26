Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatları Değişimi
Kapalıçarşı'da işlem gören altın ve serbest piyasada yabancı para birimlerinin TL bazındaki fiyatları, geçen hafta ve bu hafta sonu itibarıyla güncellenmiştir. Haftalık değişim oranları ve 2024 sonu fiyatlarıyla karşılaştırmalar da verilmiştir.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
(Sürecek)
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2024 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2024 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|2.975,00
|4.356,60
|4.359,77
|0,07
|46,55
|Cumhuriyet
|20.180,00
|29.439,00
|29.460,00
|0,07
|45,99
|ABD Doları
|35,3580
|40,3810
|40,5550
|0,43
|14,70
|Avro
|36,7510
|47,1530
|47,5880
|0,92
|29,49
|İngiliz Sterlini
|44,3080
|54,4340
|54,5540
|0,22
|23,12
|İsviçre Frangı
|39,0410
|50,5690
|50,9500
|0,75
|30,50
Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi