Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatları Değişimi

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Kapalıçarşı'da işlem gören altın ve serbest piyasada yabancı para birimlerinin TL bazındaki fiyatları, geçen hafta ve bu hafta sonu itibarıyla güncellenmiştir. Haftalık değişim oranları ve 2024 sonu fiyatlarıyla karşılaştırmalar da verilmiştir.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2024 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2024 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın2.975,004.356,604.359,770,0746,55
Cumhuriyet20.180,0029.439,0029.460,000,0745,99
ABD Doları35,358040,381040,55500,4314,70
Avro36,751047,153047,58800,9229,49
İngiliz Sterlini44,308054,434054,55400,2223,12
İsviçre Frangı39,041050,569050,95000,7530,50
(Sürecek)

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
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