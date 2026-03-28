Yatırımcı rehberi

Kapalıçarşı'da altın türleri ve bazı yabancı para birimlerinin TL bazında fiyat değişimleri açıklandı. Haftalık bazda düşüş gösteren külçe altın ve Cumhuriyet altını, döviz kurlarında ise küçük artışlar gözlemlendi.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2025 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2025 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|6.002,00
|6.705,00
|6.343,00
|-5,40
|5,68
|Cumhuriyet
|40.464,00
|45.173,50
|42.748,10
|-5,37
|5,64
|ABD Doları
|42,8090
|44,3200
|44,4600
|0,32
|3,86
|Avro
|50,2320
|50,8400
|51,3080
|0,92
|2,14
|İngiliz Sterlini
|57,8850
|58,8450
|59,1930
|0,59
|2,26
|İsviçre Frangı
|54,2890
|55,7920
|55,9210
|0,23
|3,01
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt