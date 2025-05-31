Kapalıçarşı'da Altın ve Dış Piyasalardaki Para Birimleri Fiyatları
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan yabancı para birimlerinin TL bazında fiyatları ve haftalık değişim oranları açıklandı. Altın fiyatlarında geçen haftaya göre düşüş yaşanırken, döviz kurlarında ise küçük yükselişler gözlemlendi.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
(Sürecek)
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2024 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2024 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|2.975,00
|4.196,00
|4.140,00
|-1,33
|39,16
|Cumhuriyet
|20.180,00
|28.363,00
|27.995,00
|-1,30
|38,73
|ABD Doları
|35,3580
|39,0310
|39,2440
|0,55
|10,99
|Avro
|36,7510
|44,1660
|44,4710
|0,69
|21,01
|İngiliz Sterlini
|44,3080
|52,6800
|52,8500
|0,32
|19,28
|İsviçre Frangı
|39,0410
|47,3900
|47,6500
|0,55
|22,05
Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi