Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor

Bedelli askerlik ücreti artırılıyor. AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. 333 bin 89 TL olan bedelli askerlik tutarının yüzde 25,2 artışla 417 bin TL'ye yükseltileceği açıklandı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ DEĞİŞİYOR

Güler, "Bedelli askerlik ücretinin hesabında kullanılan gösterge kat sayısı 240.000'den 300.000'e çıkarılıyor. Bu düzenleme ile bedelli askerlik ücretine %25 zam gelecek ve 416 bin TL'ye çıkacak. Yeni oluşacak kaynak savunma sanayine aktarılacak." ifadelerini kullandı. Güler ayrıca, "Emekli ikramiyesi bu teklifimizde yer almıyor" dedi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

2026 yılı Ocak-Haziran dönemini kapsayan bedelli askerlik tutarı Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılmıştı. Buna göre, bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 lira 4 kuruş olarak belirlenmişti. Bu zamla birlikte yılbaşından bu yana 2. kez zam gelmiş olacak.