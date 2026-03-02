Haberler

Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor

Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor
Güncelleme:
AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığı'na sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bedelli askerlik 333 bin liradan 417 bin liraya yükseliyor. Buradaki kaynak savunma sanayine aktarılacak" dedi.

  • Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL'den 417 bin TL'ye yükseliyor.
  • Bedelli askerlik ücretine %25 zam gelecek.
  • Yeni oluşacak kaynak savunma sanayine aktarılacak.

Bedelli askerlik ücreti artırılıyor. AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. 333 bin 89 TL olan bedelli askerlik tutarının yüzde 25,2 artışla 417 bin TL'ye yükseltileceği açıklandı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ DEĞİŞİYOR

Güler, "Bedelli askerlik ücretinin hesabında kullanılan gösterge kat sayısı 240.000'den 300.000'e çıkarılıyor. Bu düzenleme ile bedelli askerlik ücretine %25 zam gelecek ve 416 bin TL'ye çıkacak. Yeni oluşacak kaynak savunma sanayine aktarılacak." ifadelerini kullandı. Güler ayrıca, "Emekli ikramiyesi bu teklifimizde yer almıyor" dedi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

2026 yılı Ocak-Haziran dönemini kapsayan bedelli askerlik tutarı Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılmıştı. Buna göre, bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 lira 4 kuruş olarak belirlenmişti. Bu zamla birlikte yılbaşından bu yana 2. kez zam gelmiş olacak.

İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul

İran: Netanyahu'nun ofisini vurduk, akıbeti meçhul
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu

Resmi açıklama geldi: İşte ABD'ye ait 3 uçağı düşüren ülke
Yorumlar (9)

Ali Sekerci:

Bu hukemitin zam ve vergi almak çeşitli vergi istemek trafik cezası yazmak başka ne yapıyor

zargana:

memurun polisin milyonlarca devlet memurunun maaşını sen mi ödüyorsun?

Yılmaz TUTAL:

Para lazım bunlara paraaaaaa, doymadılar doymayacaklar

alperenlive:

İlk defa doğru bir zam yapılmış, hem askerliğini yapma hemde bedavaya yakın bedel öde kurtul dönemi bitsin artık. Bedelli askerlik ücretini çok bulanlar gitsin askerliğini yapsın arkadaş hangisi çıkarına geliyorsa onu yaparsınız konuşmaya hakkınız yok.

gökhan yıldırım:

bunlar siyaset ile değil tüccarlıkla uğraşsa çok zengin olurlardı.

