Kamuda 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başlıyor

Kamuda 6,5 milyon memur ve emeklisini kapsayan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri çerçevesinde kamu işveren heyeti ilk teklifini bugün 14.00'te verecek.

Kamuda yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri çerçevesinde hükümet ilk teklifini bugün verecek.

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri için süreç 28 Temmuz'da başladı. Toplam 11 Hizmet kollunda sendikaların tekliflerinin ön müzakerelerinin tamamlandı. Komisyon raporlarının müzakere edilme toplantıları ise 11 Ağustos itibarıyla sona erdi.

Süreç çerçevesinde kamu işveren heyetinin, kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk teklifini bugün 14.00'te vereceği açıklandı. Memur-Sen'den yapılan açıklamada, Çalışma Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı arayarak Kamu İşveren Heyeti'nin bugün saat 14.00'te teklif vereceği dile getirildi. - ANKARA

