Kamuda 3600 ek gösterge farkı kalkıyor: 1'inci dereceye gelenin önü açılacak

1'inci dereceye gelen tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge düzenlemesi geliyor. 15 Ocak'ta yürürlüğe giren uygulamanın kapsamı genişleyecek. Yeni torba yasada yer alması beklenen düzenlemeyle memurların ikramiyeleri ve emekli aylıkları yükselecek. Düzenlemeyle birlikte, ek göstergesi düşük kalan memurlar, teknikerler, şefler ve birinci dereceye gelen diğer kamu görevlileri de bu düzenlemeden faydalanabilecek. Yaklaşık 500 bin memurun bu düzenlemeden faydalanması bekleniyor.

Milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren gelişme! 1'inci dereceye gelen tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge düzenlemesi geliyor. 15 Ocak'ta yürürlüğe giren uygulamanın kapsamı genişleyecek. Yeni torba yasada yer alması beklenen düzenlemeyle memurların ikramiyeleri ve emekli aylıkları yükselecek.

Yaz öncesi çıkarılan ilk torba yasayla milyonlarca memurun kazancı yükselmiş ve haklarda iyileştirme yapılmıştı. Memurların yeni toplu sözleşme görüşmeleri öncesi gözler 2. torba yasa çalışmalarına çevrildi. Meclis'in açılmasıyla gündeme gelmesi beklenen torba yasada yeni reformlar gündeme gelecek.

Kamuda çalışanlar için çıkarılması beklenen en büyük düzenleme 3600 ek gösterge olacak. 1'inci dereceye gelen tüm kamu görevlilerinin ek göstergeden yararlanmasının önü açılacak. 15 Ocak'ta yürürlüğe giren düzenlemeyle yüzbinlerce kamu görevlisinin ek göstergeleri 3600'e yükselmişti.

1'İNCİ DERECEDE AYRIM KALKACAK

Yasa kapsamına alınmayan ve ek göstergeler düşük kalan memurlar, teknikerler, şefler, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri bu düzenlemeden faydalanabilecek.

İKRAMİYE VE AYLIKLAR YÜKSELECEK

Ek göstergesi 3600'e çıkarılacak kamu görevlilerinin kazancı artacak. Bu düzenleme ile memurların emekli ikramiyelerinde artış olacak. Emekli aylıkları ise daha yükselecek. Düzenlemeden yaklaşık 500 bin memurun faydalanması bekleniyor.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, 3600 ek göstergeden 2 yıl ve üzeri üniversite mezunu olanların faydalanacağını söyledi.

Memurun çalıştığı kurum sınıfı ve özellikle eğitim durumu ek göstergeyi belirlemekte faydalı oluyor. Üniversite mezunları gerekli süreyi doldurdukları takdirde birinci dereceye hak kazanabilecek.

Karakaş, "2 yıl üniversite mezunu olanlar 10. derece 2 dereceden başlamakta birinci dereye kadar yükselmekte. 4 yıllık üniversite mezunu olanlar daha avantajlı çünkü 9. derece 1. kademede başlamakta" dedi.

Diğer alt derecedeki kamu görevlilerinin ek gösterge rakamları ise emsal personel için uygulanan ek gösterge rakamına göre düzenlenecek.