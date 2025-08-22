Kamu İşveren Heyeti Hakem Heyeti'ne Başvurdu

Kamu İşveren Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşme'de Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'ne başvurdu.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde takvim işliyor. Kısmi anlaşma ile biten müzakere süreci sonucunda 11 hizmet kolunda anlaşma sağlanırken, genele ilişkin hükümlerde yapılan zam teklifinde ise uzlaşma sağlanamadı. Müzakere sürecinin ardından 8. Dönem Toplu Sözleşme'de yetkili konfederasyon olan Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'ne başvurmayacağını açıkladı. Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'na göre toplu sözleşmeyi Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'ne götürme yetkisi bulunan Kamu İşveren Heyeti ise, Hakem Heyeti'ne başvurusunu gerçekleştirdi.

Üyelerinin 14 Temmuz'da seçildiği kurulun 6 üyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 üyesi Memur-Sen, 1'er üyesi ise Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş tarafından belirleniyor. Son üye de yetkili konfederasyon tarafından tavsiye edilen akademisyenler arasından yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçiliyor.

Hakem Heyeti sürecinin nasıl ilerleyeceğine bakıldığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kamu Görevlileri Hakem Heyeti Başkanı seçilen Metin Yener, çalışmaların ilk gününde Hakem Kurulu sürecinin takvimini belirleyecek ve belirlenen diğer Hakem Kurulu üyelerine çağrıda bulunacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda müzakere sürecinde hizmet kollarında uzlaşma sağlandığı için hizmet kollarındaki kazanımlara görüşmelerde değinilmeyecek. Fakat genele ilişkin uzlaşıya varılan 58 maddede ileriye veya geriye dönük müzakereler yapılabilecek. Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'nin aldığı karar nihai olacak ve itiraz edilemeyecek.

Kamu İşveren Heyeti, 2026 yılı ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027 yılı ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yine yüzde 4 zam teklifinde bulunmuştu. - ANKARA