Kamu İşçilerine Yüzde 24 Zam ve Seyyanen Artış
2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri çerçevesinde, işçilere ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci 6 ay için ise yüzde 11 zam yapılacak. Ayrıca taban ücret 42 bin TL'ye çıkarılacak ve işçilere günlük 50 TL seyyanen zam verilecek.
PROTOKOLÜN DETAYLARI
2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü'ne göre; 1'inci yıl ilk 6 ay için yüzde 24, 2'nci 6 ay için yüzde 11 ücret artışı yapılacak. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı tüketici fiyatları yüzde 11'i aşması halinde aşan kısım, 2'nci yıl ilk 6 ay ücret zammına ilave edilecek. 2'nci yıl ilk 6 ay için yüzde 10, 2'nci 6 ay için yüzde 6 oranında zam yapılacak. TÜİK'in açıkladığı tüketici fiyatları bu oranları aşarsa, aşan kısım yine ilave edilecek. Ayrıca taban ücret 42 bin TL'ye çekilirken, işçilere günlük 50 TL de seyyanen zam yapılacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi