Kamu İşçilerine Yüzde 24 Zam ve Seyyanen Artış

PROTOKOLÜN DETAYLARI

2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü'ne göre; 1'inci yıl ilk 6 ay için yüzde 24, 2'nci 6 ay için yüzde 11 ücret artışı yapılacak. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı tüketici fiyatları yüzde 11'i aşması halinde aşan kısım, 2'nci yıl ilk 6 ay ücret zammına ilave edilecek. 2'nci yıl ilk 6 ay için yüzde 10, 2'nci 6 ay için yüzde 6 oranında zam yapılacak. TÜİK'in açıkladığı tüketici fiyatları bu oranları aşarsa, aşan kısım yine ilave edilecek. Ayrıca taban ücret 42 bin TL'ye çekilirken, işçilere günlük 50 TL de seyyanen zam yapılacak.