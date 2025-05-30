2025 Yılı İlave Tediye Ödemeleri Tarihleri Açıklandı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2025 yılı ilave tediye ödemeleri tarihlerini duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ilk ödeme 2 Haziran'da, ikinci ödeme ise 17 Aralık'ta yapılacak.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin 2025 yılı ilave tediye ödemelerinin ikinci yarısının ödeme tarihleri belli oldu. İlave tediyenin birinci yarısı Kurban Bayramı öncesinde 2 Haziran 2025 tarihinde, İkinci yarısı ise 17 Aralık 2025 tarihinde ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.