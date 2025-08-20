Kamil Koç, Seyahat Ağını Adıyaman ile Genişletti

Kamil Koç, global iş ortağı Flix'in desteğiyle seyahat ağına Adıyaman'ı ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, köklü seyahat firmalarından Kamil Koç, Güneydoğu Anadolu'nun önemli kentlerinden Adıyaman'a sefer başlatıyor.

Global iş ortağı Flix'in desteğiyle seyahat ağına yeni duraklar eklemeye devam eden firma, bu ay içinde Adıyaman'dan Türkiye'nin birçok noktasına karşılıklı seferler düzenleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kamil Koç Otobüsleri İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Direktörü Mehmet Türkyılmaz, seyahat ağlarına yeni bir şehir eklemekten mutlu olduklarını belirtti.

Türkyılmaz, "Türkiye'nin ilk karayolu yolcu taşımacılığı markası olarak 100. yılımıza emin adımlarla ilerlerken, hizmet kalitemizi yeni illerle buluşturmaya devam ediyoruz. Amacımız, Kamil Koç'un hizmet kalitesini ülkemizin her köşesinde insanlarımız için ulaşılabilir kılmak. Bu amaç doğrultusunda, bu kez önemli bir kültürel mirasa ve tarihsel geçmişe sahip Adıyaman'ı seyahat ağımıza dahil ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Yolcularının Adıyaman'dan yola çıkarak İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin farklı pek çok noktasına Kamil Koç konforu ve hizmet kalitesiyle seyahat edebileceğini aktaran Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Bir asra yakın süredir seyahat sektöründe insanlarımızın ilk tercihi olmayı başarmış bir marka olarak, bundan sonra da yeni yatırım ve işbirliklerimizle seyahat ağımızı genişletmeye devam edeceğiz. Yeni hattımızın güzel şehrimiz Adıyaman'a ve tüm yolcularımıza hayırlı olmasını diliyoruz."