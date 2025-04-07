Kamer Kasım: Türkiye büyüyen savunma sanayisinde önemli bir aktör olabilir

Prof. Dr. Kamer Kasım, Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı'ya değerlendirmelerde bulundu. Trump'ın vergi politikalarının altında yatan ekonomik gerekçeleri anlatan Kasım, Çin'e karşı ticaret açığını kapatma hedefinin belirleyici olduğunu söyledi. Türkiye'nin büyüyen savunma sanayisinin yeni pazarlara açılabileceğini de vurguladı.

"TRUMP'IN İLAVE VERGİ KARARLARI SİYASİ DEĞİL DAHA ÇOK EKONOMİK KAYNAKLI"

Kasım'a göre Trump'ın ticaret politikalarının temelinde siyasi değil ekonomik hedefler yer alıyor. ABD sermayesinin yurt dışına çıkışını engellemeyi amaçlayan Trump, otomotiv gibi sektörlerde üretimin tamamen ülke içinde yapılmasını hedefliyor. Kasım, bu kapsamda getirilen %25'lik otomotiv vergisinin Kanada ve Meksika'yı da kapsadığını ifade etti.

"ABD'NİN YENİ VERGİ POLİTİKALARI MÜTTEFİKLERİ RAHATSIZ ETTİ"

Yeni vergi kararlarının, ABD'nin müttefikleri tarafından memnuniyetle karşılanmadığını söyleyen Kasım, bu durumun Trump ile Avrupalı ortaklar arasında ayrışmalara neden olduğunu aktardı. Avrupalı ülkelerin, Rusya'ya karşı daha sert yaptırımlar talep ettiğini belirtti. Öte yandan Trump'ın, tüketici tepkilerine karşı ek önlemler almak zorunda kalabileceğine de dikkat çekti.

"TÜRKİYE, SAVUNMA SANAYİSİNDE ÖNEMLİ BİR AKTÖR OLABİLİR"

ABD'nin bazı kotaları kaldırması halinde Türkiye ile olan ticaret hacminin büyüyebileceğini vurgulayan Kasım, Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir aktör haline gelebileceğini belirtti. Endonezya gibi pazarlara açılmanın mümkün olduğunu söyleyen Kasım, tekstil gibi sektörlerde de ihracat artışı için doğru stratejilere ihtiyaç olduğunu kaydetti.