Üye Girişi
Haberler

Kaman'da Kuraklığa Rağmen Ceviz Hasadı Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'in Kaman ilçesinde kuraklık şartlarına rağmen ceviz hasatları başladı ve beklenen rekolteyi aşması çiftçileri sevindirdi. Kaman'da ceviz üretimi devam ederken, üreticiler kaliteli ürünler elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde kuraklığa rağmen bahçelerde ceviz hasadı başladı.

Mevsim şartlarının etkisiyle beklenen oranda yağış almayan ceviz bahçelerinde ceviz hasatları başladı. Türkiye'de önemli ceviz üretim bölgelerinden biri olan Kaman ilçesinde yaş ceviz hasatları bahçelerde yapılmaya başlanırken, bu yıl rekoltenin beklentilerinin üzerinde olması ürünleri sevindiriyor. Kaman İlçe Ziraat Odası Başkanı Çetin Gökalp, 2024 yılı ceviz hasatlarının yavaş yavaş başladığını söyledi. Gökalp, "Yıl kurak geçmesine rağmen bazı bahçeler bu durumdan zarar görmesine rağmen rekolte yüksek. İnşallah cevizin içi de aşırı sıcaklardan etkilenmemiştir. İlçede 24-25 bin dönüme yakın bahçede ceviz üreticisi iyi ceviz üretmek için gerekeni yapmakta. Kaman cevizi 3 yıl öncede coğrafi işaret alarak kendini kanıtlamış cevizdir" dedi.

Ceviz bahçelerinde hummalı bir çalışma içinde olan çiftçiler, cevizlerin ağaçlardan büyütülmesine ve mevsimsel etkilerden etkilenmeden kaliteli ceviz üretmeye çalışıyor. Ceviz bahçesinde hasada başlayan Mustafa Ünsal adlı üretici ise bir önceki yıla göre cevizlerin bu yıl daha iyi olduğunu belirterek; "İlçe genelinde geçtiğimiz yıla oranla cevizler daha iyi durumda, bahçelerimizde sorunlar var ama ilçenin genelinde hasat ve üretim durumlarının daha iyi olduğunu biliyoruz. Kaman cevizi sarımsı, yağlı ve lezzetli olur" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yerel Haberler Hava Durumu Ekonomi Güncel Tarım

Özel, Kadir Mısırlıoğlu üzerinden Erdoğan'a çağrı yaptı: Bunun için özür dilesin

Özel, bu fotoğraf üzerinden Erdoğan'a çağrı yaptı

 Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti

Emekli ve memuru ocakta bekleyen zam oranı belli gibi

 Narin Güran cinayeti hala aydınlatılamadı! İşte savcıya göre cinayetin failleri

İşte savcıya göre Narin'i öldüren kişi
Aralarında ünlü firmalar da var! IBAN'la tahsilat yapıp vergi kaçıran 250 mükellefe ceza kesildi

IBAN'la tahsilat yapıp vergi kaçıran 250 mükellef radara takıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İllia Golem öldü mü? İllia Golem neden öldü? Bursa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi 14-15 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi Manisa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Patlıcan Masakka tarifi! En güzel Patlıcan Masakka tarifi! Patlıcan Masakka tarifi nasıl yapılır? Patlıcan Masakka için malzemeler! Gaziantep elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Adana elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Kısa ve anlamlı kandil mesajları, 14 Eylül Cumartesi En güzel kandil mesajları, Hayırlı kandiller mesajı, Yeni, güncel kandil mesajları! Mevlid kandili mesajları ve sözleri 2024: En güzel kandil mesajları, dini kandil sözleri! Mevlid gecesi mesajları! Resimli Mevlid kandili sözleri!
title