KAIROS Tankerindeki 25 Personelin Durumu İyi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, kıyılardan 28 mil açıkta yangın ihbarı yapılan KAIROS tankerindeki 25 personelin durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Genel Müdürlük, ABD merkezli X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, Rusya'nın Novoroski Limanı'na doğru seyreden boş KAIROS tankerine ilişkin, "Kıyılarımızdan 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınmış olup gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.