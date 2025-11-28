Haberler

KAIROS Tankerindeki 25 Personelin Durumu İyi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, kıyılardan 28 mil açıkta yangın ihbarı yapılan KAIROS tankerindeki 25 personelin durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Yangınla ilgili tahliye çalışmaları başlatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, kıyılardan 28 mil açıkta yangın ihbarı yapılan KAIROS tankerindeki 25 personelin durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Genel Müdürlük, ABD merkezli X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, Rusya'nın Novoroski Limanı'na doğru seyreden boş KAIROS tankerine ilişkin, "Kıyılarımızdan 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınmış olup gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
Karadeniz'de neler oluyor? Bir tankerde patlama meydana geldi, diğeri saldırıya uğradı

Karadeniz'deki patlamanın ardından bir tankerde daha kırmızı alarm
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Skandal karar! Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi

Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı

Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
İrem Derici bildiğiniz gibi! İfade vermeye giderken söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü

Adliyede söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü
Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı

Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı
Fahriye Evcen, gösterdiği fotoğrafla hayranlarını mest etti

Fahriye Evcen, gösterdiği fotoğrafla hayranlarını mest etti
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.