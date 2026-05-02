Kahramanmaraş'ta kurbanlık fiyatlarında esnaftan indirim kararı

Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı öncesi yaklaşık 40 üyeden oluşan esnaf grubu, daha önce tavsiye niteliğinde açıklanan fiyatların altına inerek kurbanlık fiyatlarında indirime gittiklerini duyurdu.

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası ekonomik şartların zorlaştığı şehirde vatandaşların bayramda mağdur olmaması için harekete geçen Kahramanmaraş Kasaplar Odası bünyesindeki esnaflar, özellikle dar gelirli ailelerin de kurban kesebilmesini hedeflediklerini belirtti. Erkek çebiş ve toklu fiyatları 390 liradan 370 liraya düşürülürken, dişi hayvan fiyatları da 350 liradan 320 liraya çekildi. Bayram öncesi satışların şehirde belirlenen 3 ayrı noktada yapılacağı bildirildi.

Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran, Kurban Bayramı'na kısa süre kaldığını söyleyerek, "Hazırlıklarımız başladı burada bizi en çok memnun eden 40 üyemiz var ve bir araya gelerek önceki hafta şehrimizde tavsiye niteliğinde açıklanan fiyatlara istinaden indirim yaptık. Vatandaşlarımızın yanlarında olma noktasında indirimli fiyatlara gitmemiz bizleri mutlu etti. 390 lira olarak açıklanan erkek çebiş ve toklu fiyatlarını bugün 370 liraya çekildiğini halkımıza açıklıyoruz. Biz deprem geçirmiş bir şehiriz ve gelirimiz pek iyi değil. Özellikle evine et götürmeyen vatandaş kalmasın düşüncesindeyiz. Bayram öncesi 3 noktada satış işlemleri gerçekleşecektir" dedi.

Esnaf Ahmet Kazancı da "İnşallah kurban kesmeyenler de kurban kessin. Kesmeye kalmasın. Onların da evleri şenlensin ve mutlu olsunlar" diye konuştu.

Esnaf Ramazan Uyduran ise "Üretici fiyatları yüksek istiyor bizden biz alıp satanlardanız. Vatandaşlarımız daha uygun fiyatlarda kurbanlık almalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Servet Hançer isimli esnaf, "Esnaf arkadaşlarla ortak karar aldık tavsiye edilen karara uymayarak 390 lira olarak açıklanan erkek hayvanları 370 liradan, 350 lira olarak açıklanan dişi hayvanların ise 320 liradan satılmasını kararlaştırdık" dedi.

Esnaf Mustafa Çarıklı ise 2026 yılı Kurban Bayramı'nda tüm hemşerilerine kurbanlıklarını kestireceğini söyledi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
