Kahramanmaraş salatalığı sofralardaki yerini aldı

Kahramanmaraş'ta kış mevsiminde market ve pazarlarda 20 liraya kadar yükselen salatalığı kilosu tarla mahsulünün çıkmasıyla 3 liraya kadar düştü. Kahramanmaraş'ta bu yıl 250 bin ton civarında salatalık rekoltesi bekleniyor.

Kahramanmaraş'ta, salatalık hasadı başladı. Türkiye'de salatalık ekilişinde 4, üretiminde 6. sırada yer alan Kahramanmaraş'ta, çiftçinin yüzü hasattan dolayı gülüyor. Tarlada toplanan salatalıklar Kılılı Mahallesi'ndeki havuzlara getiren üreticiler, burada ürünlerini soğuk suda yıkayıp şokladıktan sonra civar illere sevk ediyor. 12 bin dekar alana ekili salatalığın seneye 15 veya 18 bin dekara kadar çıkması bekleniyor. Civar illere gönderilen salatalık turşuluk ve sofralık olarak tüketiliyor.

Çiftçi Ahmet Özdemir, "Bu sene salatalık verimimiz iyi. Ürünlerimizi Gaziantep, Osmaniye, Adana, Mersin, Kayseri ve Kahramanmaraş merkeze veriyoruz. Kışın salatalık 25-30 TL iken şu anda 2,5-3 TL civarında. Fakat bizim de bir isteğimiz var. Bize destek olsunlar. Destek olurlarsa teşekkür eder, memnun kalırız. Bizim Kahramanmaraş Türkoğlu Kılılı salatalığımız; kırmızı toprakta yetişir. Organik ve lezzetlidir. Onun için de Ankara, İstanbul'a Mersin'den en çok ürün gönderdiğimiz yerlerdir" dedi - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi