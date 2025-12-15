Kadirli ilçesinde üreticilere 10 bin 500 zeytin fidanı dağıtıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 103 çiftçiye 10 bin 500 zeytin fidanı verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Şehit Mehmet Acıbucu Kapalı Semt Pazarı'nda dağıtım töreni düzenlendi.

Kaymakam Erdinç Dolu, törende yaptığı konuşmada, "Devletimiz tarafından verilen destekle zeytincilikte de adını yukarıya taşıyacak Kadirli'de, zeytin ağacı sayısı yaklaşık 2 milyon civarındadır. Bakanlığımıza ve teşkilatına üreticilere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatin Rüştü Özeser de zeytin dikiminde üreticilere her zaman destek verdiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından 103 çiftçiye 10 bin 500 zeytin fidanı dağıtıldı.