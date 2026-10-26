Kadir Has Üniversitesi öğrencileri meme kanseri farkındalığı için 3,5 kilometre koştu

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Kadir Has Üniversitesi HAS RUN Club ve HASGEN Kulübü tarafından Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında "Adım Adım Farkındalığa" koşusu düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkati çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya gelen öğrenciler, 3,5 kilometrelik parkurda koştu.

Katılımcılar, meme kanseri farkındalığını simgeleyen pembe ve mor renkli kıyafet ve aksesuarlarıyla etkinliğe destek verdi.

Koşu öncesinde meme sağlığı ve erken teşhisin önemine ilişkin bilgilendirme yapılırken, sporun birleştirici gücüyle toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen organizasyon, öğrencilerin ortak bir amaç etrafında buluşmasına da olanak sağladı.

Kadir Has Üniversitesi öğrencilerinin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, meme kanseri konusunda bilinç oluşturmanın yanı sıra spor aracılığıyla toplumsal duyarlılığın artırılmasına yönelik öğrenci kulübü çalışması olarak hayata geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadir Has Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi ve HAS RUN Club Başkanı Mehmet Ali Özdoğan, üniversitede ilk kez meme kanseri farkındalığına yönelik bir koşu düzenlediklerini belirtti.

Özdoğan, söz konusu organizasyonu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu organizasyonla meme kanserine ilişkin toplumsal farkındalığı güçlendirmeyi ve erken teşhisin hayati önemine bir kez daha dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Sporu sosyal sorumlulukla bir araya getirdiğimiz bu etkinliğin, öğrencilerimiz arasında dayanışmayı ve sosyalleşmeyi desteklerken farkındalığın yaygınlaşmasına da katkı sağlayacağına inanıyoruz. Organizasyonun gerçekleştirilmesindeki destekleri dolayısıyla üniversite yönetimimize teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA