Kadınlardan Misafir Ağırlama Evi: Nilüfer Davet ve Ağırlama Evi Açıldı

Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan Nilgün Akçay ve kızı Nilüfer, hemcinslerinin misafir ağırlamada ve özel günlerde yaşadıkları sıkıntıları çözüme kavuşturmak için el ele verip Köşk'te davet ve ağırlama evi kurdu. Aydın'ın en küçük ilçelerinden biri olmasına rağmen ilçede kurulan davet ve ağırlama evi sadece Köşk'teki değil çevre ilçelerdeki kadınlara da hizmet vermeye başladı.

Dünyada misafirperverliğe en önem veren milletlerin başında Anadolu insanının geldiğini ancak son dönemlerde yaşanan gerek ekonomik gerekse sosyal değişimlerin misafir ağırlamayı zorlaştırdığını belirten Nilgün Akçay, kızı ile el ele verip hemcinslerinin misafir ağırlama özel gün ve gecelerde yaşadığı sıkıntılara çözüm üretmek için davet ve ağırlama evi açtıklarını belirtti. Köşk Devlet Hastanesi'nin arka tarafında bulunan Nilüfer Davet ve Ağırlama Evi, doğum günü, söz, nişan ve özel günlerin adresi haline geldi.

Kadınların iş hayatına atılması ve geniş avlulu evlerden apartmana ve küçük dairelerde yaşamın yaygınlaşması ile artık misafir ağırlamanın da evlerde tören ve gün yapmanın çok zorlaştığını belirten Nilgün Akçay, "Maalesef kız isteme nişan ya da aile içi törenlerde bile komşular arasında gürültü kavgaları çıkmaya başladı. Bunun yanında evler de artık eskisi kadar müsait olmadığı için biz kadınların en büyük sıkıntısı özel günlerde kalabalık misafirleri ağırlamak oldu. Eskiden sadece şehir merkezlerinde yaşanan bu sorun köylerde de yaşanmaya başlayınca kızımla kadınların bu sorununu çözmek için böyle bir girişimde bulunduk. Şimdi sadece Köşklü kadınlarımıza değil çevre ilçelerdeki hanımlara da hizmet veriyoruz" dedi.

Kadınların iş hayatına atılması ve tarım sektöründe pek çok işi kadınların yapması nedeniyle artık misafir ağırlama ve özel günlerin kadınlar için ciddi bir yük olmaya başladığını kaydeden Nilüifer Akçay, "Akşama kadar çalışıp akşam bir davete gitmek ya da misafirler için özel hazırlık yapmak artık kadınlar için çok zor hale geldi. Çalışan veya çocuklu kadınların sıkıntılarını çözüme kavuşturmak için böyle bir girişimde bulunduk. Artık kadınlarımız misafirlerini davet ediyor. Ağırlaması bize kalıyor" diyerek artık kadınların sıkılmadan organizasyonlarını gerçekleştirip misafirlerini ağırlayabileceklerini söyledi. - AYDIN