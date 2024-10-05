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Kadın Zeytincilere Yönelik Eğitim Tamamlandı

Kadın Zeytincilere Yönelik Eğitim Tamamlandı
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Edremit Ticaret Odası ve EBRD iş birliğiyle kurulan Komili Zeytin ve Zeytinyağı Enstitüsü, 34 kadın zeytinciye 5 gün süren eğitim programı düzenledi. Katılımcılara sertifikaları verildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Edremit Ticaret Odası ev sahipliğinde, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliği çerçevesinde kurulan Komili Zeytin ve Zeytinyağı Enstitüsü'nün kadın zeytincilere yönelik düzenlemiş olduğu eğitim tamamlandı.

5 gün süren eğitim programına 34 kadın zeytinci katıldı ve eğitimini tamamlayan katılımcıların sertifikaları Edremit Ticaret Odası'nda takdim edildi. Komili Zeytin ve Zeytinyağı Enstitüsü, 2023 yılı boyunca 127 kadın zeytin çiftçisine eğitim vererek zeytin yetiştiriciliği sertifikası almasını sağladı.

2024 yılında ise 150 kadın zeytincinin daha sürdürülebilir tarım uygulamalarına dahil edilebilmesiyle ilgili eğitilmeleri devam ediyor. 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Edremit Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleşen eğitime 34 kadın zeytinci katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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