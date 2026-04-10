Kadın kooperatiflerine verilen nitelikli personel istihdam desteği yükseltildi

Ticaret Bakanlığı, kadın kooperatiflerinde nitelikli personel istihdamı desteğinin bir personel için yıllık 420 bin liraya yükseltildiğini bildirdi - Ticaret Bakanı Ömer Bolat: - "Kadın kooperatiflerimize sağladığımız artırılmış personel destekleriyle üretimi, istihdamı ve yerelden kalkınmayı daha da güçlendireceğiz inşallah. Kooperatiflerimize, hayırlı ve bereketli olsun"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kadın kooperatiflerinde nitelikli personel istihdamı desteğinin, bir personel için yıllık 420 bin liraya yükseltildiğini belirterek, "Sağladığımız artırılmış personel destekleriyle üretimi, istihdamı ve yerelden kalkınmayı daha da güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kooperatiflerin üretim gücünü ve istihdam kapasitesini artırmaya yönelik destekleri kararlılıkla büyütmeye devam edeceklerini bildirdi.

Kooperatiflerin her başarısının, güçlü Türkiye yolculuğunun en kıymetli kazanımlarından olduğuna işaret eden Bolat, "Kadın kooperatiflerimize sağladığımız artırılmış personel destekleriyle üretimi, istihdamı ve yerelden kalkınmayı daha da güçlendireceğiz inşallah. Kooperatiflerimize, hayırlı ve bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.

"420 bin liraya yükseltildi"

Bakanlıktan yapılan açıklamada da 2020'den bu yana kooperatifler ile üst kuruluşlarına, "Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES)" kapsamında, projeleri bazında hibe destekleri sağlandığı aktarıldı. Söz konusu desteklerin üst limitlerinde, yıllar itibarıyla önemli artışlar yapıldığına dikkati çekilen açıklamada, 2025'te makine ve ekipman alımı desteği üst limitinin 1 milyon liraya, nitelikli personel istihdamı desteğinin ise personel başına yıllık 266 bin 400 liraya yükseltildiği anımsatıldı.

Yapılan son güncellemeyle, nitelikli personel istihdamı desteğinin yeniden artırıldığına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kadın kooperatiflerimizde nitelikli personel istihdamı desteği, bir personel için yıllık 420 bin liraya yükseltilmiştir. Makine ve ekipman alımı ile nitelikli personel istihdamına sağladığımız desteklerle, kooperatiflerimizin üretim gücünü artırmayı ve sürdürülebilir istihdama katkı sunmayı hedefliyoruz. Kooperatiflerimizin güçlenmesi, yerel kalkınmanın ve güçlü Türkiye'nin en önemli dayanaklarından biridir."

Kaynak: AA / Serhat Tutak
