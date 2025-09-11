Kadın Kooperatifi Bursa'da Ekonomik Güç Oluyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kooperatif kuran kadınlar, el emeği ürünlerini satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Evlendikten sonra 2012'de Konya'dan Bursa'ya yerleşen Nazife Erdil (38) öncülüğünde bir araya gelen 7 kadın, geçen sene Bursa Anka Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurdu.

Evlerinde çeşitli el sanatları ve gıda ürünleri üreten kadınlar, kooperatif sayesinde ürünleri için pazar alanı oluşturdu.

Zamanla 32 ortağa ulaşan kooperatif bünyesinde çanta, örgü, dikiş, nakış, seramikten dekor ürünleri ve hediyelik eşya ile erişte, konserve ve salça gibi gıda üretimi yapılıyor.

Kendi imkanlarıyla açtıkları atölyelerinde bir arada zaman geçirip üretim yapan kadınlar, ürünlerinin satışını da yaparak gelir elde ediyor.

Kooperatif Başkanı Nazife Erdil, AA muhabirine, başta kayınvalidesiyle evde konserve ürünleri yaptığını söyledi.

Bu ürünleri komşularına sattığını belirten Erdil, zamanla müşteri potansiyelinin arttığını ifade etti.

Erdil, bir arkadaşının da kendi ürününü satması için yardım istediğini belirterek, "Arkadaşların da dahil olmasıyla ürünlerimi satmak için oluşturduğum WhatsApp grubumuz büyüdü. Şu an 1000 kadının olduğu bir grup üzerinden iletişim kurarak satışlar yapıyorlar." dedi.

Satışları artırmak için gerekli izinleri alarak 250 standın yer aldığı bir pazar kurduklarını dile getiren Erdil, başarılı olduktan sonra 16 kadının bir dernek çatısı altında bir araya geldiğini belirtti.

Erdil, zamanla işlerin giderek büyüdüğünü vurgulayarak, "Stantlar açıyorduk. Stantlarımızdan elde edilen gelirlerle okullara, onkoloji servislerine, hastanelere bağışlar yapıyorduk. Baktık ki ticari faaliyetimiz büyük. Onun için kooperatifleştik. En büyük hedefimiz ihracat yapmak." diye konuştu.

Yükseköğrenim sürecinde aldığı kooperatifçilik derslerinde kooperatif sistemini öğrendiğini anlatan Erdil, halk eğitimi merkeziyle işbirliği içinde kadınlara yönelik kurslar ve eğitimler de verdiklerini, mümkün olduğunca çok kadını desteklemek istediklerini kaydetti.

"Hayattaki varoluşumuzu ispatlamak istiyoruz"

Kooperatif üyesi Canan Keleş de İzmir'den Bursa'ya 2 yıl önce taşındığını, kooperatifle tesadüfen tanıştığını ve çok sıcak karşılandığını anlattı.

Ev mefruşatı üzerine üretim yaptığını belirten Keleş, kooperatifte aynı zamanda ofis sorumlusu olarak görev aldığını ifade etti.

Anka kuşunun öyküsünden ilham aldıklarını dile getiren Keleş, "Daha çok insanımızın, kadınımızın hayallerine dokunup bir şeyler yapmak, üretmek, hayattaki varoluşumuzu ispatlamak istiyoruz." dedi.

Kooperatif üyesi Leyla Çıkmaz (40) ise hamileyken başladığı hediyelik eşya üretimini şimdi kızıyla beraber sürdürdüğünü söyledi.

Dekoratif sunum fincanı ürettiğini ifade eden Çıkmaz, mermer tozundan kalıplar halinde imal ettiği ürünlerinin ilgi gördüğünü dile getirdi.