Haberler

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi Başvuruları Devam Ediyor

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi Başvuruları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) kapsamında işverenlere ve kadın çalışanlara önemli mali destekler sağlandığını duyurdu. Proje kapsamında her kadın için işverene büyük miktarda destek verileceği belirtildi.

İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak; Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) başvurularının devam ettiğini bildirdi.

KİPAP hakkında bilgiler veren İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak; "Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP), işverenlere ve kadın çalışanlara önemli mali destekler sunmaya devam etmektedir. Proje kapsamında istihdam edilen her kadın için işverene 3 aylık toplam 97 bin 500 liraya kadar istihdam desteği ve ilave olarak istihdam edilen kadının çocuğu olması halinde kadın çalışana 6 aylık toplam 60 bin liraya kadar çocuk bakım desteği ile toplamda 157 bin 500 liraya kadar maddi destek sağlanmaktadır. Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) işverenlere sağlamış olduğu maddi desteğin yanı sıra, işe alacakları işsizlerin mesleki bilgi ve becerisini iş yerinde gözlemleyebilme, eğitim verme ve işe alma konusunda isabetli karar verme imkanı sunmaktadır. Bu şekilde, işverenler ihtiyaç duydukları iş gücünü herhangi bir maliyete katlanma zorunluluğu olmadan yetiştirme imkanına kavuşmakta ve doğru işçi bulma olanağı elde etmektedir" dedi.

Destek verilecek işverenin sahip olması gerektiği şartları da belirten Ak; "İmalat, bilgi ve iletişim veya insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri sektörlerinden birinde faaliyet göstermek, en az iki sigortalı çalışana sahip olmak, İŞKUR'a kayıtlı olmak, işe alınacak kişiyi proje sonunda destek ödemesi yapılan süre kadar istihdam etmeyi taahhüt etmek. İşverenler iş yerlerinde çalıştırdıkları sigortalı sayısının yüzde 10'una kadar katılımcı talep

edebilmektedir. Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesinin süresi en fazla 3 aydır" ifadelerini kullandı.

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesinde karşılanacak giderler hakkında da bilgiler veren AK; "İşverenlere; proje kapsamında çalıştırdıkları her kadın işçi için aylık 32 bin 500 TL'ye kadar prim, vergi ve ücret desteği sağlanmaktadır. Çalışan Kadına; Proje Kapsamında çalışan kadın işçiye 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olması halinde 6 aya kadar aylık 10.000 TL ilave çocuk bakım desteği verilecektir" diye konuştu. Katılımcılarda aranan şartları da sıralayan Ayşe Ak konuşmasını; "18 Yaş ve üzerinde kadın olmak, işverenin eşi, ikinci dereceye kadar kan veya kayın hısımı olmamak, işe giriş tarihinden önceki son bir ayda uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmamak, işe giriş tarihinden önceki on iki aylık dönemde İşverenin eski çalışanı olmamak" şeklinde sürdürdü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
CHP'nin yaptığı itirazı mahkeme reddetti, Gürsel Tekin'in görevi sürecek

Gürsel Tekin'in görevi sürecek mi? CHP'nin itirazında karar verildi
Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Trump-Erdoğan görüşmesi dünyada yankılandı! Yunan gazetelerinden dikkat çeken sözler

Görüşme dünyada yankılandı! Yunan gazetesi bakın ne yazdı
Çin, İsrail'e karşı harekete geçti

Çin, İsrail'e karşı harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Türk heyetine: Çok zekiler, keşke bu kadar zeki olmasalardı

Trump'tan Türk heyetine: Çok zekiler, keşke bu kadar zeki olmasalardı
Maç sırasında beton duvara çarpan 21 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti

Maç sırasında duvara çarpan 21 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.