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Kadın Girişimciler COP29'da İklim Değişikliği Konusunu Tartıştı

Kadın Girişimciler COP29'da İklim Değişikliği Konusunu Tartıştı
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USİKAD tarafından düzenlenen panelde, kadın girişimcilerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolleri ve fırsatları ele alındı. Kadınların iş dünyasındaki güçlenmesi ve sürdürülebilir çözümler için liderlik yapması gerektiği vurgulandı.

Uluslararası İş Kadınları ve Girişimciler Derneği (USİKAD) tarafından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında, "İş Kadınlarının Perspektifinden İklim Değişikliği ve Çözüm Önerileri" başlıklı panel düzenlendi.

USİKAD'ın açıklamasına göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen COP29 kapsamında gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü, İstinye Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı ve USİKAD Akademiden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Figen Yıldırım yaptı.

Panelin konuşmacıları arasında ise USİKAD Başkanı Müge Öz, Başkan Yardımcısı Burcu Kösem, Yönetim Kurulu üyeleri Gül Yetkin, Arzu Yağcı yer aldı.

Panelde, derneğin, kadın girişimcilerin iş dünyasında daha güçlü var olmasını sağlamak için işbirliği, eğitim, liderlik ve iş geliştirme alanlarında yürüttüğü çalışmalar anlatıldı.

İklim değişikliğinin sadece bir tehdit değil, aynı zamanda kadınlar için önemli bir fırsat sunduğu belirtilen panelde, kadın girişimcilerin geleneksel olarak erkek egemen sektörlerde bile fark yaratarak başarılı olduğu, örneklerle katılımcılara aktarıldı.

Kadınların, iklim değişikliğiyle mücadelede liderlik rolü üstlenebileceği ve bu sürecin değişim fırsatına dönüştürülebileceğinin konuşulduğu oturumda, BM'nin 17. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi olarak benimsenen "Birlikten güç doğar." yaklaşımının, tüm dünya için ortak çözüm olarak sunulması gerektiği vurgulandı.

Katılımcılar, kadınların iklim değişikliği konusunda liderlik yapması ve onların ekonomik güçlenmesinin desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

"Kadınlar, iklim eylemleri konusunda daha fazla yer almalı"

Açıklamada, COP29 kapsamında düzenlenen panele ilişkin değerlendirmeleri yer alan USİKAD Başkanı Müge Öz, derneğin amacının, kadınların iş hayatındaki rolünü artırmak ve onların başarı hikayeleriyle gelecek nesillere ilham vermek olduğunu bildirdi.

Özellikle niş alanlarda elde edilen başarıların, diğer kadın girişimciler için büyük motivasyon kaynağı olduğunu kaydeden Öz, şu ifadeleri kullandı:

"İklim değişikliğiyle mücadelede kadın ve erkeklerin eşit koşullarda bir arada çalışarak daha adil ve sürdürülebilir gelecek için çaba göstermesi gerekiyor. Kadınlar, doğal kaynakları koruma çabalarından sürdürülebilirlik girişimlerine kadar birçok alanda öncülük yapıyor. Bu süreçler toplumlar için dönüştürücü etki sağlıyor. Ayrıca kadın üreticilerin iklim dayanıklı teknolojilere, finansmana ve kapasite geliştirme programlarına erişimi sağlanmalı. Kadınlar, iklim eylemleri konusunda daha fazla yer almalı."

Yenilenebilir enerji çözümlerine yatırım yapmanın önemi de ele alındı

Müge Öz, panelde, çevresel etkiyi azaltırken, aynı zamanda kadınların ekonomik güçlenmesini sağlayacak sürdürülebilir üretim teknikleri ve yenilenebilir enerji çözümlerine yatırım yapmanın öneminin de ele alındığını bildirdi.

Kadın girişimcilerin, bu alanlarda daha aktif rol oynamasının iklim krizine çözüm üretmede kilit faktör olacağının ifade edildiğini aktaran Öz, USİKAD'ın, kadınların iklim değişikliği müzakerelerine dahil edilmesi ve karar alma süreçlerinde seslerinin duyurulması için çalışmalarını sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Öz, "USİKAD, kadınları iklim eyleminde liderlik yapmaya teşvik etmeyi, sürdürülebilir çözümler üretmelerini sağlamayı ve yenilikçi uyum stratejileri geliştirmelerini desteklemeyi taahhüt etti. Panelin sonunda, kadınların iklim değişikliğiyle mücadelede merkezi bir rol oynamalarının gerekliliği bir kez daha vurgulandı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi
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