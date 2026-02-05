Haberler

Bakan Kacır, Slovakya Yatırımlar, Bölgesel Kalkınma ve Bilişim Bakanı Migal ile görüştü Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Slovakya Yatırımlar Bakanı Samuel Migal ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek ikili ticaret hacmini artırmayı ve işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Slovakya Yatırımlar, Bölgesel Kalkınma ve Bilişim Bakanı Samuel Migal ile bir araya geldi.

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Migal ile bir araya gelerek verimli görüşme gerçekleştirdiklerine işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"Son yıllarda büyük bir gelişme kaydeden ikili ticaret hacmimizi daha ileri seviyeye taşıyacak, karşılıklı sanayi ve altyapı yatırımlarını artıracak adımları ele aldık. Bölgesel kalkınma, dijital ekonomi, savunma sanayii, teknoloji girişimciliği alanlarında işbirliği fırsatlarını etraflıca değerlendirdik."

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
