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Junior Teknoloji Festivali 24 Mayıs'ta Kapılarını Açıyor

Junior Teknoloji Festivali 24 Mayıs'ta Kapılarını Açıyor
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Buse Bilim Koleji tarafından düzenlenen Junior Teknoloji Festivali, teknoloji meraklılarına 24 Mayıs'ta kapılarını açacak. Katılımcılar, pilotlar eşliğinde uçuş deneyimi yaşayacak ve çeşitli teknoloji istasyonlarında uygulamalarla buluşacak. 5-11 yaş aralığındaki öğrenciler projeleriyle festivale katılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteğiyle yetim çocuklar için özel kontenjanlar ayrılacak.

Buse Bilim Koleji tarafından her yıl düzenlenen "Junior Teknoloji Festivali", 24 Mayıs'ta teknoloji meraklılarına kapılarını açacak.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, festival, bu yılki festivalde katılımcılar, pilotlarla birlikte uçuş deneyimi yaşayacak ve etkileşimli teknoloji istasyonlarıyla bilim ve teknolojiye dair uygulamalarla buluşacak. Kolej bahçesine kurulacak festival alanı, tüm teknoloji meraklılarına açık olacak.

Festivale 5-11 yaş aralığındaki öğrenciler kendi projeleriyle katılabilecek. Havacılığı, teknolojiyi ve bilimsel düşünmeyi yaşayarak deneyimlemeye olanak sağlayan etkinlikte çocuklar gerçek havaalanı, pilotlar ve uçaklarla da yakından tanışacak. Başvurular 24 Mayıs'a kadar sürecek.

Festivalde bu yıl Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da desteğiyle yetim çocukların da bilimle ve teknolojiyle buluşması adına özel kontenjanlar ayırdı. Her çocuğun hayallerine ulaşma hakkı olduğuna inanan kolej, bu anlamda toplumsal bir sorumluluk da üstlenerek, yetim çocuklar için eşit fırsatlarla birlikte gelecek için tüm çocukları projeye davet etti.

Festival sonunda dereceye giren öğrenciler, "Cessna 172" tipi uçakla uçuş deneyimi kazanacak. Birinci, ikinci ve üçüncüler ödül olarak profesyonel pilotlar eşliğinde uçacak.

Festivale katılanlar, teknoloji istasyonları, kodlama atölyeleri, robotik deneyimler ve gösterilerle teknoloji ve bilimle iç içe bir gün yaşayacak.

Festivalden 1 hafta sonra da katılımcılar, özel havaalanına davet edilerek, kurulacak özel havacılık istasyonlarında pilotlardan uçuş brifingi alacak, uçakları yakından tanıyacak, uçuş eğitimi konusunda bilgi sahibi olacak. Katılımcılara festival sonunda katılım belgeleri takdim edilecek.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Pilotaj Bölümü öğrencilerinin de katılacağı festival, Türk Hava Kurumu Maket Uçak Kulübü, Airaks Uzay ve Havacılık ve Yente'nin işbirliğiyle gerçekleşecek.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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