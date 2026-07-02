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JTI Türkiye Genel Müdürlüğüne Jose Luis Amador getirildi

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Japan Tobacco International (JTI), Türkiye Genel Müdürlüğüne Jose Luis Amador'un atandığını duyurdu. Amador, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki iş süreçlerini de yönetecek.

Japan Tobacco International (JTI), Türkiye Genel Müdürlüğüne Jose Luis Amador'un atandığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amador, JTI'nın Türkiye organizasyonuna dahil olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki iş süreçlerinin yönetilmesini de üstlenecek.

Şirkette 28 yılı aşkın süredir bulunan ve Kazablanka'dan Türkiye'ye transfer olan İspanyol asıllı Amador, 1998'de JTI İspanya'da JTI Mezun Programı ile başladığı kariyerinde 2005'te Cenevre'deki JTI Genel Merkezi'ne global ticari pazarlama direktörü olarak geçiş yaptı.

Hong Kong merkezli Asya Pasifik Bölgesi'ne 2010'da pazarlama müdürü olarak atanan Amador, 2011 yılı itibarıyla Meksika Genel Müdürlüğü, 2019 yılı itibarıyla da Güney Kore Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi.

Amador, 2022'den bu yana Fas merkezli olarak Cezayir, Tunus, Libya, Gine ve Kamerun'un da aralarında bulunduğu 13 ülkeyi kapsayan Kuzey ve Batı Afrika Bölgesi'ne liderlik etti.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
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