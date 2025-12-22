Haberler

JTI Türkiye Fabrika Liderliğine Benoit Philibert atandı

Güncelleme:
Japan Tobacco International, deneyimli yönetici Benoit Philibert'in Türkiye Fabrika Lideri olarak atandığını açıkladı. Philibert, uluslararası kariyeri boyunca birçok ülkede önemli görevler üstlenmiş bir isim.

Japan Tobacco International (JTI), Benoit Philibert'in Türkiye Fabrika Lideri olarak atandığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirket bünyesinde farklı görevlerde bulunan Philibert, JTI kariyerine 2004'te Kanada'nın Montreal kentinde JTI-Macdonald bünyesinde Üretim Süpervizörü olarak başladı.

Philibert, 2014'te İzmir'in Torbalı ilçesindeki fabrikada Küresel Tedarik Zinciri (GSC) bünyesinde Kalite Direktörü olarak uluslararası kariyerine adım attı.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde 2015'te Operasyon Liderliği görevini üstlenen Philibert, ardından Torbalı Fabrikası'nda GSC Küresel Fonksiyonel Eğitim ekibine liderlik etti.

Philibert, 2017'de Tayvan'ın Tainan kentinde kurulan yeni fabrikanın Fabrika Lideri olarak atandı, 2022'de İsviçre'nin Cenevre kentinde GSC bünyesinde Küresel Kalite Fonksiyonu'nun yönetimini üstlendi. Philibert son olarak ABD'nin Danville kentinde yürütülen Upsilon Projesi'ne liderlik etti.

Evli ve iki çocuk babası olan Philibert, Kanada'daki Ecole de Technologie Superieure Üniversitesi'nde üretim sistemleri ve otomasyon alanında mühendislik eğitimi aldı.

