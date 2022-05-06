JP Morgan'dan Türkiye için enflasyon değerlendirmesi: Mayıs ayında yüzde 72 ile tepe yapacak, aralık ayında geriler - Haberler

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JP Morgan'dan Türkiye için enflasyon değerlendirmesi: Mayıs ayında yüzde 72 ile tepe yapacak, aralık ayında geriler

Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
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ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, Türkiye ile ilgili enflasyon değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'de enflasyonun mayıs ayında yüzde 72 ile tepe yapacağını öngören JP Morgan, Aralık ayına kadar da enflasyonun yüzde 65-75 aralığında kalacağını, Aralık ayında güçlü baz etkisiyle gerilemesini beklediklerini ifade etti.

TÜİK'in dün açıkladığı Nisan ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren JP Morgan, enflasyonun yüzde 70'e yükseldiği bir ülkede politika faizinin yüzde 14'te durmaya devam etmesini açıklamanın zor olduğunu vurguladı.

Talebin güçlü olmaya devam ettiği, maliyet kaynaklı enflasyonist baskıların güçlü olduğu ve kredibilitenin zayıflamaya devam ettiği ortamda TCMB'nin politika duruşunu normalleştirmede acelesi olmadığını ifade eden JP Morgan, bu ortamda lira istikrarının enflasyonist baskıları sınırlamada ana araç olacağını öngördüklerini belirtti.

JP Morgan'dan Türkiye için enflasyon değerlendirmesi: Yıl sonuna kadar yüzde 65-75 bandında kalır, aralık ayında geriler

Türkiye'de enflasyonun Mayıs ayında yüzde 72 ile tepe yapacağını öngören JP Morgan, Aralık ayına kadar da enflasyonun yüzde 65-75 aralığında kalacağını, Aralık ayında güçlü baz etkisiyle gerilemesini beklediklerini ifade etti.

JP Morgan, dün açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamları sonrasında 2022 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 43,5'ten yüzde 49,5'e çıkarırken, 2023 sonu için beklentisini de üzde 15,0'dan yüzde 19,0'a yükseltti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Jp Morgan Chase Bank, Enflasyon, Ekonomi, Türkiye, Ekonomi, Haberler

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Yorumlar (1)

leyla vü mecnun:

mayıs ayında %72 çıkması için aylık %2 çıkması lazım. çok çok iyimser bir tahmin. enflasyon sepetinin %16'sı ulaşım alanında ve %10-15lik bir artış olacak ortalama akaryakıtta. neredeyse sadece oradan %2 gelecek.

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