Haberler

ABD'de et paketleme tesisinde binlerce işçi greve gitti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Colorado eyaletinde et işleme şirketi JBS'in paketleme tesisinde 3 bin 800 işçi, adil olmayan çalışma koşulları ve ücret taleplerinin karşılanmaması nedeniyle greve gitti. İşçileri temsil eden sendika, 40 yıl sonra et paketleme işçilerinin ilk kez greve çıktığını duyurdu.

İşçileri temsil eden Birleşik Gıda ve Ticaret İşçileri Uluslararası Sendikasına (UFCW) bağlı Local 7 biriminin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ABD'de 40 yıl sonra ilk kez et paketleme işçilerinin greve gittiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan oylamanın ardından işçilerin adil olmayan çalışma uygulamaları nedeniyle iş bırakma kararı aldığı aktarıldı.

Sendikanın 9 Mart'ta yaptığı açıklamada da Colorado eyaletindeki JBS'e ait Swift Beef tesisinde işçilerin adil olmayan çalışma uygulamaları nedeniyle 16 Mart'ta greve başlayacağı duyurulmuştu.

Açıklamada, sendika üyelerinin anlaşmaya varmak için şirketle yirmiden fazla görüşme yaptığı ancak JBS'in işçilerin taleplerini dikkate almadığı belirtilerek, şirketin güvenlik ekipmanlarını ciddiye alan, artan yaşam maliyetine uygun ücretler sağlayan ve yükselen sağlık harcamalarının maaşları aşındırmasını engelleyen bir teklif sunması gerektiği vurgulanmıştı.

ABD basınında yer alan haberlerde şirketin grevin etkisini hafifletmek amacıyla Colorado tesisindeki üretimi başka tesislere kaydıracağı belirtildi.

Söz konusu grev, ABD'de sığır eti üretim kapasitesinin düştüğü ve et fiyatlarının yüksek seyrettiği bir dönemde gerçekleşti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

