Japonya ve Vietnam, ticaret hacmini 2030'a kadar 60 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor

Japonya ve Vietnam hükümetleri, ikili ticaret hacmini 2030 yılına kadar 60 milyar dolara çıkarma konusunda anlaştı.

Vietnam News'in haberine göre, Vietnam Başbakanı Le Minh Hung ile Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya geldi.

Görüşme kapsamında, ekonomik güvenlik alanında işbirliğini güçlendirme kararı alan taraflar, ikili ticaret hacmini 2030'a kadar 60 milyar dolara çıkarma konusunda mutabık kaldı.

Liderler, görüşmelerin ardından 6 işbirliği anlaşmasına imza atarken, Japonya'nın Vietnam'a yıllık yatırımını 5 milyar dolara çıkarma, yüksek teknoloji projelerine yatırım ve Vietnamlı şirketlerin Japonya'daki yatırımlarını destekleme konularında anlaştı.

Japon Kyodo ajansının haberine göre de Başbakan Takaiçi, "özgür ve açık Hint-Pasifik" vizyonuna ilişkin yaptığı konuşmada, uluslararası düzen ve ekonomik güvenliğin güçlendirilmesinde aktif rol üstlenme taahhüdünde bulundu.