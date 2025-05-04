Japonya, ABD'nin Gümrük Tarifelerini Gözden Geçirmesini Talep Ediyor

JAPONYA Başbakanı İşiba Şigeru, ABD'nin gümrük tarifelerinin yeniden gözden geçirilmesini istediklerini bildirdi.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, bazı otomobil parçalarına yönelik yüzde 25'lik ABD tarifesinden duyduğu memnuniyetsizliği ifade etti. İşiba, "Japonya, ABD'nin tarife kararlarını gözden geçirmesini talep etmeye devam edecek" dedi.

İşiba, tarifelere dair henüz bir uzlaşma sağlanmadığını ve müzakerelerin yalnızca otomobil parçalarıyla sınırlı olmadığını söyleyerek, görüşmelerin çelik ve alüminyum gibi diğer ürünleri de kapsadığını belirtti.