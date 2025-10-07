Haberler

Jaguar Land Rover, Siber Saldırı Sonrası Üretime Yeniden Başlıyor

İngiltere merkezli Jaguar Land Rover, yaşadığı siber saldırının ardından yarın itibarıyla üretime kademeli olarak başlayacağını açıkladı. Motor üretim tesisi ve batarya montaj merkezinde yeniden üretime geçilecek.

İngiltere merkezli lüks otomotiv üreticisi Jaguar Land Rover (JLR), geçen ayın başında yaşanan siber saldırı sonrasında yarın itibarıyla kademeli şekilde üretime yeniden başlayacağını duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre, JLR, İngiltere'nin Batı Midlands bölgesindeki motor üretim tesisi ve batarya montaj merkezinde yarın kademeli olarak yeniden üretime geçecek.

Çalışanlar aynı gün İngiltere'deki Castle Bromwich, Halewood ve Solihull tesislerine ve JLR'nin küresel üretim tesislerine parça tedarik eden lojistik operasyonlar merkezine dönmeye başlayacak.

Şirketin Slovakya'daki Nitra tesisinde de araç üretiminin yeniden başlaması planlanıyor.

JLR, 2 Eylül'de bir siber saldırıdan etkilendiğini, perakende ve üretim hizmetlerinin önemli ölçüde aksadığını duyurmuştu.

