Haberler

İZTO Başkanı Özgener'den üretim gücü olan firmalara geçici likidite desteği önerisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, ekonomik sıkıntılar dönemi için likidite destek mekanizmalarının oluşturulması gerektiğini ve enflasyon düşürme kararlılığına devam edilmesi gerektiğini belirtti. Uzun vadeli büyüme için verimlilik ve teknoloji yatırımlarının öncelikli olması gerektiğini vurguladı.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, finansal sıkılık döneminde nakit akışı bozulan ancak üretim kapasitesi güçlü firmalar için geçici ve performans kriterine bağlı likidite destek mekanizmalarının oluşturulması gerektiğini belirtti.

Özgener, İZTO Şubat Ayı Meclis Toplantısı'ndaki konuşmasında, Türk ekonomisinin gücünü artırmak için enflasyonun düşürülmesine devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Bu kapsamda uzun süren ekonomik programın etkilerini azaltmak amacıyla daha fazla mikro politika üretilmesi gerektiğine inandıklarını ifade eden Özgener, bu politikaların ana hedefinin sıkıntıdaki tüm şirketleri yüzdürmek olmaması gerektiğini vurguladı.

Özgener, uzun vadeli büyüme ve rekabet artışını sağlaması amacıyla politikalarda verimlilik, dijitalleşme, ihracat finansmanına erişim ve teknoloji yatırımlarının öncelikli olması gerektiğini dile getirdi.

Enflasyonu düşürme kararlılığından taviz verilmemesi gerektiğinin altını çizen Özgener, "Enflasyonun sektörel, bölgesel ve gelir gruplarına özgü farklılaşan etkilerini azaltacak mikro politikaların hızla devreye alınması gerektiği fikrindeyim. Yeni küresel düzende ekonomik dayanıklılığın yalnızca para politikasıyla değil, aynı zamanda maliye politikası, yapısal reformlar, ticaret diplomasisi ve bölgesel kalkınma politikalarının eş güdümü ile sağlanabileceğine inanıyoruz." dedi.

Özgener, bu çerçevede üç alanda adım atılmasının önemli olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"İlk adım finansal sıkılık döneminde nakit akışı bozulan ancak üretim kapasitesi güçlü firmalar için geçici ve performans kriterine bağlı likidite destek mekanizmalarının oluşturulması. ikincisi rekabet baskısı altında olan sektörlerde kapasite kaybını önlemek amacıyla verimlilik ve teknoloji yatırımı şartına bağlı dönüşüm desteklerinin devreye alınması. Üçüncüsü ise bölgesel maliyet farklılaşmalarını dengelemek amacıyla üretim ve ihracat odaklı firmalara yönelik seçici ve geçici maliyet azaltıcı uygulamaların tasarlanması ve makro istikrar ile mikro dayanıklılığın birlikte sağlanmasının önem arz ettiğine inanıyoruz."

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Dünya için kara gün! Dört bir yandan aynı haberler geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata

Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Bill Gates'ten büyük itiraf: Evliyken iki Rus kadınla ilişki yaşadım

İlk kez açık açık anlattı! Gizli ilişkilerini itiraf etti
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor!
Belçika, yedek askerlik için yaş sınırını 67'ye yükseltti

Bu ülkedeki erkekler yandı! 67 yaşına kadar askere gidebilirler